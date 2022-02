Mentre sul settimanale Chi sono comparse nuove foto che ritraggono Stefano De Martino e Belen Rodriguez godersi un weekend rilassante in Franciacorta, al punto che in molti mormorano un amore risbocciato tra i due piccioncini, c’è chi parla del presunto legame del bel conduttore e ballerino partenopeo con Andrea Delogu, da poco diventata single.

Mentre Belen è impegnata con il brillante esordio alla conduzione de Le Iene al fianco di Teo Mammuccari e solo poche settimane fa dichiarava di vivere serenamente, da sola con i suoi figli, Stefano De Martino è tornato con “Stasera tutto è possibile”ed è al centro della cronaca rosa che non lo molla mai.

A parlare ora è Andrea Delogu

Il gossip, si sa, è sempre pronto a smascherare nuove o presunte coppie e, in questi giorni, oltre alle paparazzate con la modella argentina, si parla di una presunta relazione di Stefano con Andrea Delogu. Ma c’è davvero qualcosa tra i due? A chiarire come stanno realmente le cose è stata la stessa Delogu, durante la messa in onda di Tonica, dove, proprio accanto al bel De Martino, ha svelato qual è il legame che li unisce.

Tra lei e Stefano De Martino c’è stata sempre e soltanto un’amicizia, nata da quando era sposata ma su cui i riflettori sono stati puntati unicamenre da quando lei ha divorziato dal marito Francesco. Ecco le parole della Delogu: “Bene, prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi“ , aggiungendo:“Per chiunque non eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra“ ha subito precisato. “Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”.

Sono molti quelli che hanno pensato che tra la conduttrice 39enne Andrea e il conduttore napoletano 32enne ci fosse una storia d’amore ma, dopo queste parole tutti avranno capito che tra loro c’è solo una profonda amicizia. De Martino le è stato accanto quando è arrivata la rottura con Francesco Montanari, dopo 7 anni. E’ alla luce di questo che la Delogu definisce Stefano un pezzo di cuore, uno dei suoi più cari amici.