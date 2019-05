Nozze Prati – Caltagirone, gli organizzatori denunciano il mancato pagamento: "Avevano solo fretta"

Pamela Prati e Marco Caltagirone hanno deciso di annullare le nozze che avrebbero dovuto avvenire mercoledì 8 maggio 2019. E’ il settimanale Chi di Alfonso Signorini però a riportare le lamentele di Marzia Rosati, proprietaria di Villa Pazzi al Parugiano (Montemurlo in provincia di Prato) dove, in teoria, doveva svolgersi il matrimonio ma anche quelle degli addetti agli addobbi floreali.

La signora Rosati, ha voluto rilasciare anche una lunga intervista dove ha raccontato dell’incontro avvenuto con Pamela Prati e la sua agente Eliana Michelazzo proprio per prendere accordi sul matrimonio. Stando alle parole della proprietaria di Villa Pazzi però a parlare fu solamente l’agente preoccupata, principalmente, della privacy della Prati ma anche di Caltagirone.

“Di certo c’è che nessuno ci ha pagato. guardando la tv e leggendo i giornali, abbiamo sentito puzza di bruciato. Pamela, con la sua squadra, l’ho vista solo quella sera. Chi ha intrattenuto i rapporti con noi è stata Consuelo, la wedding planner” ha infatti svelato ancora la signora Rosati al giornale di Alfonso Signorini.

Stessa sorte sembra essere toccata anche ai fioristi che, di una commissione da 32mila euro, di soldi non ne hanno visti e anzi, hanno ribadito anche loro di avere avuto solo ed esclusivamente contatti con la famosa Consuelo, wedding planner di Pamela Prati. Da quanto si è appreso però, anche la ragazza è stata raggirata e sta molto male per quanto successo considerando il fatto che è stata presa in giro anche lei e in tutta questa storia non sembra c’entrare nulla.

Non ci resta dunque che attendere per vedere come finirà questa storia considerata da tutti una soap opera finta ed organizzata solamente dalle due manager di Pamela Prati. Intanto tutti i collaboratori si stanno muovendo per riuscire ad incassare le spese effettuate per l’organizzazione di questo matrimonio che sta facendo molto parlare ma soprattutto discutere.