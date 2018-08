Nina Moric e Luigi Mario Favoloso sono tornati insieme: la coppia vola in Kenya per una vacanza romantica

Nina Moric continua a stupire e a tenere banco durante questa estate 2018 con i numerosi gossip e scatti mozzafiato. Dopo le vacanze trascorse in Puglia in compagnia del figlio Carlos e dell’ex marito Fabrizio Corona, con il quale sembre essere ritornato il sereno dopo anni di liti e custodie negate, la modella croata ha deciso di ritornare nelle braccia dell’ex gieffino Luigi Mario Favoloso.

I due infatti hanno deciso di concedersi una vacanza romantica in Kenya e a renderlo noto è stato proprio il manager che, sul suo profilo Instagram, ha postato alcune storie con l’aggiunta di un pizzico di ironia per sottolineare il ritorno di Nina nella sua vita: “Per gli amanti dei film romantici volevo consigliare il film Jessi torna a casa” ha infatti scritto l’ex gieffino.

In molti si stanno chiedendo se questa volta i due riusciranno a rimanere insieme senza farsi nuovamente del male ma nonostante il tempo trascorso lontani sembra che l’intesa e la complicità siano rimaste invariate. Come invariata sembra essere rimasta anche l’antipatia dell’ex marito di Nina, Fabrizio, nei confronti proprio di Favoloso e sicuramente non vedrà di buon occhio questa lieson tra i due.

Recentemente Corona aveva espresso il suo parere negativo dichiarando: “Io non sono un santo, ma Nina si è accompagnata con una persona che non l’ha aiutata. Non voglio nemmeno nominarlo. Nella mia famiglia non voglio che entri nessuno. Soprattutto da ora. Nessuno. E soprattutto nessuno che possa far del male alla mia ex moglie, che è una donna forte per certi versi, ma fragile per altri”, aveva tuonato infatti Fabrizio al settimanale Chi.

Queste parole avevano mandato su tutte le furie l’ex gieffino che si era difeso replicando con un duro post su Instagram, poi cancellato. Fabrizio Corona nel frattempo sembra consolarsi con la modella Zoe Cristofoli. I due infatti, dopo le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, hanno deciso di uscire allo scoperto con un video piuttosto intimo ma per il momento non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale.