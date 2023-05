Nikita Pelizon su Oriana Marzoli: "Siamo gli opposti, ecco perché non ha vinto"

Tra Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, e Oriana Marzoli non scorre buon sangue. Le due vippone già all’interno della casa si sono approcciate in maniera piuttosto fredda e non sembra che la situazione sia cambiata molto, in quanto le due continuano a lanciarsi frecciatine l’una con l’altra.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Nikita ha rilasciato un’intervista a “Non succederà più“, il programma radiofonico in onda su Radio Radio condotto da Giada De Miceli. In questa circostanza, oltre a parlare del suo carattere, la Pelizon spiega i motivi dietro al suo trionfo e il perché, ovviamente secondo lei, non sia riuscita a trionfare Oriana.

La lunga intervista rilasciata da Nikita Pelizon

Rivela che dinanzi alle telecamere vuole mostrare sempre la parte migliore di se, sia per dare un esempio positivo ai suoi fan ma soprattutto per i suoi amati nipoti, sottolineando il modo in cui analizza i suoi comportamenti per evitare di alzare i toni o nel rispondere in maniera aggressiva.

Nikita ammette di credere molto nel confronto, poiché parlando in modo pacato e tranquillo può servire a risolvere ogni tipo di situazione, ricordando ai suoi fan come le parole possono ferire tantissimo: “Anche se poi chiedi scusa, comunque poi la persona si ricorderà di quelle cose. Io credo che quando tu parli e vai lì per costruire e non per demolire alla fine magari esce qualcosa di buono”.

Il suo discorso poi si sposta più nei dettagli sulla settima edizione del “Grande Fratello Vip”, in cui spiega sia il suo trionfo ma anche della sconfitta ricevuta da Oriana Marzoli: “Lei non ha vinto perché sicuramente fin dall’inizio il pubblico da quello che ho capito ha empatizzato con me. Il rispondere in una determinata maniera, l’essere più pacifica, cercare di perdonare. Questo è stato apprezzato tantissimo. Oriana sicuramente è molto fuoco e magari alcuni atteggiamenti non sono piaciuti. Però è molto seguita anche lei. Ma noi siamo il sole e la notte, siamo proprio gli opposti“.