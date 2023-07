Nikita Pelizon si propone per una nuova avventura: l’appello a Signorini

In questi giorni Nikita Pelizon ha rilasciato una nuova intervista a “Turchesando“, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano Campus. La vincitrice della settima edizione del GF Vip ultimamente si rilancia nel mondo della musica con “Mojito”, anche se al momento il brano non sta ottenendo i numeri desiderari poiché, in già quattro giorni, su YouTube la canzone è arrivata a circa 27mila visualizzazioni.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” però Nikita afferma di essere molto entusiasta per il sostegno che sta ricevendo dai suoi fan, rivelando di aver ricevuto numerosi complimenti. Il suo desiderio quindi resta ancora quello di lavorare nel panorama musicale, sottolineando di star lavorando su un nuovo brano che uscirà però più avanti.

Parlando invece del “Grande Fratello Vip”, Antonella dice la sua sulla rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Quello che mi sento di dirti è che l’amore vince su ogni cosa. Se veramente l’intenzione di entrambi è la stessa supereranno qualsiasi cosa. Se invece le intenzioni saranno diverse, ci abitueremo a vederli in un’altra forma. Io le sto vicino, mando un messaggio o la chiamo. Questo posso fare da amica”.

Nikita poi pare molto convinta dei cambiamenti fatti da Alfonso Signorini e dalla rete per la nuova edizione del Grande Fratello: “La prossima edizione con i Nip? Mi sembra molto interessante. Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che riaccadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alle telecamere”.

Oltre alla musica Nikita non esclude un ruolo da protagonista sul piccolo schermo, per questo motivo fa un piccolo appello a Signorini: “Mi propongo per il Gf Vip Party! Se mi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui! Mi dispiace solo di non essere andata alla festa di Chi perché dovevo registrare il videoclip”.

Il GF Party è un format che ha spopolato molto sui social network e, con l’hashtag “#gfvipparty”, si sono registrati dei numeri incredibili su Twitter. Tra l’altro nella scorsa edizione sono stati elogiati molto i due conduttori, Soleil Sorgè e Pierpaolo Pretelli, e non va escluso che Signorini possa riconfermare il duo.