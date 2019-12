Nadia Toffa, un messaggio agghiacciante sta turbando i fan: "L’ho vista al Duomo di Milano, è viva"

Nadia Toffa sarebbe ancora viva e se andrebbe in giro indisturbata nei pressi del Duomo di Milano. A dirlo, un utente di Instagram che avrebbe lasciato la propria testimonianza shock sull’account ufficiale dell’ex stimata conduttrice di Italia Uno.

“L’ho vista al Duomo di Milano, è viva” ha dichiarato un internauta, mediante un commento lasciato sul canale social dell’ex inviata de “Le Iene Show”. Sarebbe bello poterlo credere. E, forse, i fan un po’ ci sperano. Ma la possibilità che Nadia Toffa sia viva e si aggiri indisturbata per il Duomo di Milano risulta impossibile e fuori ogni probabilità.

Sfortunatamente alcuni haters dell’ex conduttrice inventano storie col fine di seminare panico. False testimonianze che non fanno altro che causare non poco dolore alla famiglia della povera Nadia. I familiari della defunta inviata subiscono, con periodicità, ondate di cattiveria e macabra ironia.

Molti fan di Nadia Toffa hanno trovato decisamente inquietante questa falsa testimonianza e hanno immediatamente realizzato si tratti della meschina ironia degli internauti. Del resto, come rilevano ancora gli aficionados dell’ex iena, gli haters di Nadia Toffa prolificano indisturbati e seguitano a tormentare la memoria della 40enne bresciana.

Le assurdità che girano in rete, inerenti la possibilità che Nadia Toffa possa esser ancora in vita, trovano terreno fertile nel dolore di coloro che l’hanno amata con trasporto. In cuor loro, i fan più fragili e suggestionabili si rifiutano di credere che l’ex iena sia deceduta e, per tale ragione, si lasciano condizionare dalle infondate testimonianze del popolo della rete.

Ma questa di Nadia Toffa è solo l’ultima delle teorie inverosimili che riguardano le celebrità passate a miglior vita, magari anche da decenni. Non è il primo né l’ultimo presunto avvistamento di personaggi noti estinti, beccati a gironzolare da qualche parte del pianeta. Uno a caso, la star internazionale Michael Jackson.