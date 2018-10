Nadia Toffa risponde a Mariangela, una donna con due figli malati entrambi di cancro: “La sua storia mi ha commossa”

Ormai è cosa nota che la vicenda di Nadia Toffa e soprattutto della sua lotta contro la malattia resta uno dei temi centrali di queste ultime settimane. Questo non solo per il suo ritorno come conduttrice de Le Iene ma soprattutto per le polemiche e le critiche insorte dopo alcune sue frasi inerenti il cancro.

Proprio in favore di Nadia e sull’accanimento mediaticoe social sorto contro di lei, ecco arrivare Mariangela, madre di due figli entrambi malati di cancro. “Il dono è cogliere in mezzo alla bufera qualcosa che ne dia un senso. Il mio dono è stato comprendere fino in fondo che la vita è qui ed ora. Che potrebbe non esistere un domani” ha scritto infatti la donna attraverso una lettera inviata al quotidiano Repubblica.

A quella lettera infatti ha voluto rispondere proprio Nadia Toffa che, sempre attraverso il quotidiano diretto da Calabresi, ha voluto in primis ringraziare la donna per le bellissime parole e poi dimostrandole la propria solidarietà nei confronti dei suoi due bambini malati. “Non siamo in grado di sapere come una persona possa reagire davanti a un dolore, che sia un padre che perde il lavoro, una madre i cui figli sono malati, una ragazzina che per la prima volta viene lasciata dal fidanzato. La vita ci mette di continuo davanti a situazioni difficili e noi lottiamo al massimo, facciamo la nostra parte, sempre, come fa Mariangela e come fanno molti altri genitori” ha infatti dichiarato Nadia.

Oltretutto la Iena ha sottolineato di essersi sentita in dovere di esporsi soprattutto dopo le critiche e le polemiche dei giorni scorsi soprattutto perché lei stessa ha compreso come la malattia sia in grado di scoperchiare alcune fragilità che non si possono di certo controllare. Con le sue parole Nadia voleva, nel suo piccolo, solamente stare vicino a chiunque stesse affrontando la sua stessa malattia.

Domani sera, domenica 7 ottobre 2018, la rivedremo in compagnia di Alessia Marcuzzi nella seconda puntata de Le Iene di questa nuova stagione pronta, più che mai, ad occuparsi delle vicende sbagliate di questo nostro paese.