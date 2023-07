Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Morgan e Vittorio Sgarbi sono due figure che insieme possono scatenare una miccia e critiche al vetriolo, proprio come è successo. Sono due figure della cultura invise a molti, per cui può succedere che i loro commenti o pareri non sempre piacciano. Penso anche che qualora i due fossero giunti a parole sessiste e volgari avrebbero dovuto scusarsi.