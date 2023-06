Monica Bellucci confessa: "Amo Tim Burton"

Monica Bellucci è uscita allo scoperto, confermando non solo la relazione con Tim Burton, ma ammettendo apertamente di essere innamorata del regista. La rivelazione è arrivata nel corso di una intervista con la rivista Elle France, nel corso della quale l’attrice italiana ha anche rivelato una novità in merito alla sua carriera.

Parlando della relazione con Burton, i due si conobbero lo scorso ottobre presso il Lumière Film Festival di Lione. Da allora, i due farebbero coppia fissa, inizialmente una relazione tenuta nel più stretto riserbo. A svelare la nascita di una storia tra i due è stato il tabloid francese Paris Match, che a febbraio pubblicò i primi scatti paparazzati della coppia.

“Io amo Tim,” ha confermato la Bellucci ad Elle, “e nutro un grande rispetto per Tim Burton“. La distinzione che fa la star è tra quella della figura personale e professionale dell’artista, come specifica l’attrice. “Cosa posso dire … sono contenta di aver incontrato l’uomo, prima di tutto“, ha detto la 58enne. “E’ uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita… Conosco l’uomo, lo amo, e ora vado a conoscere il regista, inizia un’altra avventura“.

Monica ha infatti confermato che avrà un ruolo nell’attesissimo sequel del film “Beetlejuice – Spiritello porcello” del 1998. La pellicola, che vedrà Burton tornare come regista, ha un’uscita prevista per settembre del 2024, e le sue riprese sono già iniziate a Londra. Il sequel vedrà il ritorno di Winona Ryder e Michael Keaton e new entry come Justin Theroux e Jenna Ortega.

Quest’ultima ha recentemente lavorato con Burton nella serie tv “Mercoledì”, uscita su Netflix. “Adoro il suo mondo fatto di sogni in cui anche i mostri sono gentili“, ha dichiarato la Bellucci sullo stile di regia del compagno, “un mondo in cui possiamo trasformare i nostri lati più oscuri in qualcosa di radioso, catartico. I film di Tim Burton parlano di questo“.