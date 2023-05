Michela Murgia rivela: "Ho un tumore, mi restano pochi mesi"

Dal 16 maggio sarà disponibile in libreria “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi“, il nuovo libro di Michela Murgia editto da Mondadori. Sia nella sua ultima fatica che nella recente interviste ad Aldo Cazzullo del “Corriere della sera” La scrittrice parla della malattia, un tumore al rene.

“Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci” ha rivelato Michela Murgia per poi aggiungere: “Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti. Ma dal quarto stadio non si torna indietro“.

Sottolinea come sarebbe del tutto inutile operarsi, poiché le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello: “Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono. Me l’ha spiegato bene il medico che mi segue, un genio. Gli organismi monocellulari non hanno neoplasie; ma non scrivono romanzi, non imparano le lingue, non studiano il coreano. Il cancro è un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere”.

Ricorda di aver avuto già il cancro in passato, a un polmone, che aveva scoperto dopo una brutta tosse. Poiché si trovava a uno stadio precocissimo riuscirono immediatamente a riconoscerlo ma, siccome si trovava in campagna elettorale in cui tra l’altro riuscì a prendere il 10% per la presidenza della sua amata Sardegna, per non influenzare gli elettori e per non ricevere nessun attacco dagli altri esponenti politici decise di mantenere questo segreto, decise di mantenere questo segreto facendosi operare da un’altra parte.

Ora il suo prossimo obbiettivo è quello di sposarsi, anche per questioni legali che prenda le decisioni, oltre ad aver comprato già casa con dieci posti letto, dove possono stare tutti insieme. Il suo unico grande dispiacere è stato quando lo stato le ha rifiutato il mutuo a causa della sua malattia.

Infine, svela di come vuole essere ricordata dai lettori e non solo: “Ricordatemi come vi pare. Non ho mai pensato di mostrarmi diversa da come sono per compiacere qualcuno. Anche a quelli che mi odiano credo di essere stata utile, per autodefinirsi. Me ne andrò piena di ricordi. Mi ritengo molto fortunata. Ho incontrato un sacco di persone meravigliose. Non è vero che il mondo è brutto; dipende da quale mondo ti fai. Quando avevo vent’anni ci chiedevamo se saremmo morti democristiani. Non importa se non avrò più molto tempo: l’importante per me ora è non morire fascista“.