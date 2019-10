Mercedesz Henger replica alla madre Eva: "Mi ha minacciata!"

Eva Henger domenica scorsa è stata ospite di Barbara D’Urso e alla conduttrice ha raccontato di non avere più contatti con la figlia Mercedsz da questa estate, principalmente a causa del fidanzato della ragazza Lucas Perracchi. Secondo la Henger non solo sua figlia è succube e manipolata dal ragazzo, ma quest’ultimo molto spesso la picchia, anche la D’urso ha amesso di essere a conoscenza di alcuni fatti che, se veri, ha definito gravissimi ma che ha preferito non raccontare.

Durante questa settimana Mercedsz Henger non ha replicato, ma adesso ha rotto il silenzio e sui social si è sfogata con un lungo post. Innanzitutto la ragazza ha precisato di non essere intervenuta prima per non andare contro la madre e per evitare che presa dalla foga e dalla rabbia potesse insultarla, ma vista la serietà della situazione ha deciso di dire la sua.

Nel post Mercedsz ha continuato difendendo il suo fidanzato: “Lucas è passato per uno che mi picchia a sangue tutti i giorni, cosa che non è assolutamente vera. Lucas non ha mai alzato un dito che poi, ragazzi, per quel poco che avete conosciuto di me in televisione… ma secondo voi io sto a casa a farmi mettere le mani addosso senza reagire o fare qualcosa?”.

Successivamente è ritornata a parlare della madre sostenendo che se la situazione raccontata dalla Henger fosse stata reale una madre si sarebbe comportata diversamente cercando in tutti modi di parlare con la figlia e non cercando i giornali per fare tali dichiarazioni, inoltre ha anche chiarito che è vero, come sostiene Eva , che ha cancellato Whatsapp, ma che ci sono molti modi per contattare qualcuno.

Infine la piccola Henger ha concluso il suo sfogo con un messaggio per le vere vittime di violenza: “A parte per le scuse che farò personalmente in questo momento a tutte le persone che hanno davvero subito violenze oppure che le stanno subendo ora o a tutte le persone che ci sono preoccupate per me e mi hanno scritto sui social dicendomi che mi sono vicine. Io vi chiedo scusa“

Inoltre ha anche lanciato un’accusa shock contro la madre sostenendo che dopo la registrazione di Domenica Live l’abbia minacciata ed è per questo che la ragazza l’ha bloccata, non perché glielo avesse ordinato qualcuno.