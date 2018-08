Melita Toniolo accantona la carriera televisiva per dedicarsi completamente a suo figlio Daniel

La maternità ha letteralmente cambiato e travolto la bellissima Melita Toniolo che, innamoratissima del suo piccolo Daniel di 8 mesi, ha deciso di accantonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi completamente a lui. La vecchia gieffina tutto pepe dunque non esiste più e al suo posto adesso c’è solamente Melita, una mamma premurosissima.

In queste settimane si sta godendo il sole di agosto in compagnia del suo bambino e del suo compagno Andrea Viganò ma trova anche il tempo per rilasciare una lunga intervista al settimanale Vero dove rivela le nuove priorità ma soprattutto i suoi nuovi obiettivi. “Sicuramente ora penso più a Daniel che a me stessa. Sono molto serena ma anche tanto stanca” ha infatti confessato l’ex gieffina.

Pare infatti che Melita faccia tutto da sola ma non si ritiene affatto una mamma apprensiva: “Voglio solo che il mio bambino cresca libero. Lo dico sorridendo, ma ha 8 mesi e pesa nove chili e mezzo. Per il resto, per fortuna, dorme spesso, mangia tanto e ride sempre“ ha infatti raccontato la showgirl al settimanale. Un cambio che pare averle completamente stravolto la vita soprattutto considerando il fatto che la stessa Melita ha deciso di svestire i panni della Diavolita per indossare quelli di mamma tuttofare.

Dunque l’ex gieffina, con queste premesse, ha annunciato una pausa dai riflettori e dalle telecamere senza però rinnegare nulla di ciò che ha fatto fino adesso. In questo momento il suo obiettivo principale è suo figlio Daniel e vederlo crescere sano e felice mentre per quanto riguarda la sua vita, la showgirl ammette di aver finalmente trovato quell’equilibrio che cercava da tempo.

Insomma pare che il successo più grande ora l’ex Diavolita lo stringa tra le braccia e da mamma non rinuncerebbe a lui per nessuna ragione al mondo. Forse in un prossimo futuro ci sarà anche il matrimonio con il suo compagno ma per il momento si gode solamente il mare, il sole e il suo piccolo Daniel.