Meghan Markle incinta, l’indizio della gravidanza nei capelli: un dettaglio che non è passato inosservato

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Sarà che il cambio look della duchessa del Sussex sia stato un indizio per tanti facendo così innestare il totopronostico, ma la gioia per la sua gravidanza è una cosa che sta coinvolgendo un po' tutti, perché sia la Markle che Harry piacciono tanto, non solo per il loro non sempre felice passato, ma anche per le brave e belle persone che sono diventate.