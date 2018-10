Meghan Markle incinta, lei e il principe Harry aspettano il loro primo figlio

La notizia che tutti aspettavano è arrivata ovvero Meghan Markle e il principe Harry aspettano un bambino. Dopo solamente 5 mesi dalle nozze la notizia ufficiale è arrivata attraverso un comunicato da Kensington Palace diffuso su Twitter e soprattutto sui tutti i tabloid britannici dove si rende infatti noto che il bebè della famiglia reale nascerà in primavera.

“Le loro altezze reali, il Duca e la Duchessa di Sussex, sono molto liete di annunciare che la Duchessa avrà un bambino nella primavera del 2019. Le loro altezze reali hanno apprezzato tutto il sostegno che hanno ricevuto da persone di tutto il mondo sin dal loro matrimonio a maggio e sono felici di poter condividere questa felice notizia con il pubblico” si legge infatti nel comunicato. Inutile dire che la regina assieme al Duca di Edimburgo, il Principe di Galles, il Duca e la Duchessa di Cambridge si sono detti molto felici per questa bellissima notizia ma soprattutto per la coppia.

Già qualche giorno fa l’indiscrezione su una eventuale gravidanza era già circolata soprattutto in vista del viaggio di Meghan e Harry a Sidney. La coppia era atterrata dall’altro capo del mondo per una visita ufficiale della durata di sedici giorni in giro tra Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda. Proprio una fonte molto vicina alla famiglia oggi ha reso noto al Mirror che tutta la famiglia si era potuta congratulare con la coppia prima della loro partenza per il tour oltreoceano confermando così la gravidanza.

Insomma sembra davvero un anno molto ricco e intenso di eventi per la famiglia Windsor: dopo l’arrivo del terzo figlio di William e Kate Middleton, il principino Louis e le nozze di Meghan e Harry, oggi questa bellissima notizia porta una ventata di felicità nel castello della Regina Elisabetta.

Alcuni giorni fa c’è stato anche il secondo matrimonio reale del 2018 ovvero quello tra Eugenie di York e il compagno Jack festeggiati da moltissimi vip. Manca pochissimo anche al parto di Pippa Middleton, sorella di Kate, mentre tutti il popolo britannico è già pronto per accogliere il quarto nipotino di Carlo e Diana.