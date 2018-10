Meghan, al quarto mese di gravidanza salta alcuni incontri nel tour reale in Australia

La duchessa Meghan e il marito Harry, rispettivamente di 37 e di 34 anni, diventeranno genitori nella primavera del 2019. Dopo la comnicazione ufficiale della Casa Reale sulla gravidanza di Meghan ed Harry, i consorti sono partiti per un tour reale in Australia dove saranno gli ospiti d’onore agli Invictus Games.

Per la giovane coppia partecipare agli Invictus Games è molto importante perché la loro prima uscita ufficiale è avvenuta proprio all’interno di questa manifestazione nel 2017 Toronto. Un altro motivo che rende particolarmente importante partecipare a questo evento sportivo il fatto che la loro prima uscita ufficiale dopo l’annuncio del lieto evento, cioè la nascita del loro primo figlio.

Durante la cerimonia di apertura il principe Harry ha fatto un discorso in cui ringraziato per l’accoglienza ricevuta e per tutta la folla occorsa Sydney, ha affermato “Sono così orgoglioso di potervi presentare mia moglie e siamo stati così felici di poter celebrare con voi la gioia per la nostra attesa. La nostra famiglia ha trasformato Invictus Games in un simbolo di forza, onore e ottimismo per la nuova generazione“. In questa competizione giunta alla quarta edizione prendono parte i militari con delle disabilità acquisite in servizio, comprendono sport come il basket in sedia rotelle, la pallavolo ed il canottaggio indoor.

Una giovane coppia ha un calendario molto fitto di appuntamenti alla quale nessuno dei due mancato per i primi 6 giorni. Una mattina il principe Harry si presenta agli Invictus Games da solo, Herry comunica che a causa di un calendario fitto di impegni e incontri per esempio nelle nelle scuole, nelle fattorie, nella spiaggia hanno provato la duchessa al quarto mese di gravidanza per cui avuto la necessità di prendersi una mattinata di riposo. Il principe ha seguito tutti gli impegni di quella mattina, ha seguito la gara di bici ed ha premiato i vincitori da solo.

Terminato l’evento della gara di bici Harry si è trasferito al Domain Park, dopo una decina di minuti di attesa lo ha raggiunto la moglie. La giovane coppia si è recata Pavilion Restaurant per effettuare il pranzo in compagnia del Primo Ministro Scott Morrison.

Dopo la mattinata di riposo la Duchessa è apparsa tranquilla e sorridente a fianco del marito. Probabilmente la gravidanza e gli impegni oltreoceano affaticano molto la duchessa. Terminati gli Invictus game dovranno proseguire gli impegni reali in Nuova Zelanda alle Fiji e a Tonga.