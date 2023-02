Max Giusti, la terribile notizia in diretta Tv

Ascolta questo articolo

In Italia ogni giorno accadono molti fatti di cronaca che destano apprensione all’interno dell’opinione pubblica. Alcune volte si tratta di drammi che sconvolgono intere comunità. In queste settimane sono stati molti gli eventi che hanno preccupato gli italiani, e in queste ore altre notizie del genere hanno provocato non poca preoccupazione tra le persone. E proprio una nota personalità del mondo dello spettacolo italiano ha dovuto affrontare una spiacevole situazione.

Si tratta del noto attore e presentatore tv Max Giusti, molto amato dal pubblico anche per la sua comicità. In passato Giusti non ha trascorso un bel periodo in quanto come ricorderanno i suoi fan finì in ospedale a causa della lussazione di una spalla mentre si trovava sulla sua moto da cross, la sua grande passione. Ma in queste ore sono arrivate nuove notizie sul suo conto.

Max Giusti, situazione seria

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale Max Giusti sta conducendo la trasmissione Boss in incognito, molto seguito dagli italiani. Ma in una intervista Max ha rivelato la sua particolare situazione, che assolutamente non si aspettava nessuno. L’attore vorrebbe infatti lavorare di più e il perchè lo ha spiegato lui stesso.

“Sono sincero, Boss in incognito non mi basta. Vorrei fare anche altro, sto aspettando il mio giro, non mi piace lamentarmi” – queste le parole di Giusti, che tra poco finirà di condurre anche Boss in incognito, visto che si è gia alla terza puntata e che quelle previste sono cinque. Insomma all’attore serve qualcosa di più .

Nel corso dell’intervista l’attore ha anche detto di essere spesso scelto come opinionista ma mai per dire qualcosa di più importante e si riferisce al fatto che spesso è stato chiamato come ospite in altre trasmissioni: “Mi chiamano a fare l’ospite e ci vado volentieri ma io non voglio diventare l’ospite”- questa la constatazione di Max Giusti.