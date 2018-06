Max Biaggi e Naomi Campbell: tra i due sarebbe in atto un clamoroso ritorno di fiamma?

Max Biaggi è stato indubbiamente uno dei motociclisti più vincenti del vivaio italiano. Poco prima che arrivasse a dominare la scena Valentino Rossi, Biaggi riuscì infatti a laurearsi quattro volte di fila campione del mondo della classe 250. Dopo aver fatto grande l’Aprilia, il “corsaro” scelse di accasarsi per i rivali di Honda e Yamaha. Per tornare a vincere un campionato del mondo in sella ad una moto di Noale, ha però dovuto aspettare il 2010, anno in cui trionfò nel mondiale Superbike.

Oltre che per i suoi successi in moto, negli anni ’90 il pilota romano riuscì anche a farsi conoscere per i flirt con celebrità di primo piano del mondo dello spettacolo. La sua parentesi con Anna Falchi fece molto discutere, cosi come le storie con due delle più quotate supermodelle dell’epoca: Claudia Schiffer e Naomi Campbell.

E proprio con quest’ultima, il quotidiano inglese Daily Mail vociferò in merito ad una storia lampo. Si parlò all’epoca di una sola notte d’amore, anche perché ai tempi la modella inglese era legata sentimentalmente con il ballerino spagnolo di flamenco Joaquin Cortes.

I due da quel momento intrapresero due strade separate, anche se ora, a oltre due decadi di distanza, si sono rincontrati ad Ibiza. Possibile ritorno di fiamma? A quanto pare nulla di tutto ciò. L’ex di Eleonora Pedron e Bianca Atzei sembra aver confessato che al momento la sua priorità sono i due figli, Ines Angelica e Leon Alexandre, nati durante la sua relazione con l’ex miss Italia.

Tra Max Biaggi e Naomi Campbell nulla di serio quindi, solo un piacevole incontro tra due vecchi amici, giusto il tempo per scattare un selfie e ricordare i bei tempi passati fin troppo in fretta. Il 46enne romano, dopo aver pubblicato lo scatto su Twitter, ha anche aggiunto la seguente didascalia: “Bello rivederti, a presto! È stato inaspettato, ma mi ha illuminato la giornata. Dove la prossima volta? A New York?”.