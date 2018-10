Maurizio Costanzo parla di Valeria Marini a Temptation Island Vip: "La sua strategia ha funzionato"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Valeria Marini non perde un colpo e si proclama, anche questa volta, la regina indiscussa e assoluta del reality. Temptation Island Vip però per lei ha segnato la fine della sua storia con Patrick con il quale sperava di convolare presto a nozze e magari formare una famiglia tutta sua. Purtroppo non è stato così e Valeriona ha dovuto abbandonare il Relais da sola.