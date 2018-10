Maurizio Battista critica il Grande Fratello Vip 3: "La parte negativa di questo show sono i grandi"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Maurizio Battista doveva rimanere nella casa e far valere i suoi principi invece che abbandonare perchè sentiva la mancanza degli affetti. E' facile ora parlare male e puntare il dito contro i grandi che non sarebbero da esempio per gli inquilini più giovani. Anche per quanto riguarda Eleonora Giorgi ormai è chiaro che tutti le remano contro e che probabilmente il prossimo lunedì abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip 3.