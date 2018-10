Matteo Salvini, dopo il lavoro guarda Temptation Island Vip: "Ognuno ha le sue debolezze e i suoi segreti"

Il dating show “Temptation Island Vip” ha milioni di telespettatori, ma tra questi ce n’è uno che proprio nessuno si aspettava, cioè il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che nelle ultime ore ha confermato di guardare il celebre programma di Canale 5 condotto da Simona Ventura, prodotto dalla Fascino, di proprietà di Maria De Filippo.

La versione vip del celebre format ha catalizzato ancora più spettatori, incuriositi dal triangolo amoroso di Stefano Bettarini, Simona Ventura e Nicoletta Larini, così come dalla esuberante e stellare Valeria Marini, che sembra aver preso una sbandata per il tentatore Ivan, dimenticando il fidanzato Patrick.

La rivelazione di Matteo Salvini

Matteo Salvini non ha fatto mistero di essere un telespettatore del celebre format televisivo che mira a fare un viaggio nei sentimenti tra le coppie, che magari vivono delle incertezze o cercano delle conferme. ina rivelazione quella del leader della Lega che ha sorpreso in molti, ma che però lo accomuna a tanti altri.

“E dopo una giornata di impegni, di incontri e di scontri, di soddisfazioni e di rabbia, di sorrisi e di problemi… momento di tele-relax!” – scrive Salvini sul suo profilo nel noto social network di condivisione Instagram, condividendo uno scatto del programma di Canale 5. Anche i politici hanno le loro preferenze e debolezze, come ammette il politico in risposta al commento di un fan: “Ognuno ha le sue debolezze e i suoi segreti“.

Tra i tanti commenti letti a corredo delle dichiarazioni di Salvini, c’è anche quello di Simona Ventura, che ha scritto: “Grazie mille“, parole che vanno ben oltre il semplice ringraziamento, perché Matteo Salvini ha espresso una preferenza molto importante per la conduttrice che è ritornata alla conduzione dopo “Selfie”.

Ma la domanda che in tanti si pongono ora è se anche Elisa Isoardi guardi il programma insieme a Matteo Salvini, i due infatti hanno iniziato a convivere a Roma dalla scorsa estate, ma non è dato sapere se condividono pure gli stessi gusti televisivi. Certo è che il vicepremier è uno dei pochi a sostenere Elisa Isoardi nella conduzione de “La prova del cuoco“, che miete ascolti sempre più deludenti non convincendo il pubblico televisivo.