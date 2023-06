Massimo Boldi ricorda Silvio Berlusconi e risponde a Giorgia Meloni: "Ora tocca a te"

Intervistato nella giornata di ieri dal sito de “Il Messaggero“, quando è arrivato l’annuncio della scomparsa di Silvio Berlusconi, l’attore Massimo Boldi ha voluto lasciare un ricordo all’ex premier: “Mi colpirono la sua intelligenza, la sua brillantezza, la sua capacità di comunicare. Lui mi conosceva come comico, si divertiva con i miei sketch. Com’era umanamente? Onesto, di cuore, leale nell’amicizia. E generosissimo“.

Sulle reti Mediaset l’attore ha lavorato per numerosi anni, partecipando a programmi di grande successo come “Drive In”, dove interpretò nella prima edizione il suo personaggio che continua a portare avanti come “Cipollino” e nelle altre la parodia di Star Trek, divenuto “Bold Trek”. Resta poi impossibile dimenticare le sue partecipazioni a “Risatissima”, “Grand Hotel”, “4 edizioni di Sabato al circo” e “La strana coppia”.

Sempre su Canale 5 poi ha condotto un’edizione di “Striscia la notizia”, il TG satirico di Antonio Ricci, tre edizioni di “Scherzi a parte” e più recentemente “La sai l’ultima” nel 2008. Massimo Boldi poi è stato ospite in varie trasmissioni in onda sui canali Mediaset, tra quelle più memorabili resta “Ciao Darwin”, condotto da Paolo Bonolis.

Nelle ultime ore però sta facendo discutere un commento rilasciato sotto al video pubblicato da Giorgia Meloni, in cui il Presidente del Consiglio ha voluto ricordare la scomparsa di Silvio Berlusconi con “A Dio Silvio”. La risposta di Boldi è stata: “Ed ora tocca a te“.

Non è ben chiaro a cosa si stesse riferendo Massimo Boldi ma per molti su Twitter, che poi è l’unico motivo per cui è riuscito ad arrivare in cima ai trend topic in Italia; sembra che il comico abbia augurato la stessa sorte a Giorgia Meloni. Un indizio di questa incredibile gaffe arriva dal diretto interessato, poiché Boldi nel giro di poche ore ha cancellato il tweet che però, ormai, è diventato virale.