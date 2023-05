Martha Stewart posa a 81 anni sulla cover di Sports Illustrated

Nella sua longeva carriera, Martha Stewart è riuscita più volte a re-inventarsi e stupire. La “regina della casa” della televisione americana, diventata famosa per i suoi suggerimenti su ospitalità, bon ton, cugina, giardinaggio ed in generale stile di vita domestico, ed in seguito salita alle cronache per i problemi legali che l’hanno portata in prigione, ha nuovamente fatto notizia, diventando la donna più anziana a posare per l’edizione dei costumi da bagno di Sports Illustrated.

La Stewart ad 81 anni compiuti non ha esitato a partecipare al servizio fotografico della famosa rivista, che ogni anno pubblica il suo numero più popolare nel quale attrici, modelle ed altre donne famose posano in costume. Martha batte il record stabilito nel 2022 da Maye Musk, che aveva posato a 74 anni per la copertina.

Le foto sono state scattate nella Repubblica Dominicana da Ruvén Afanador, di cui si è fidata immediatamente perché ha scattato per la prima volta un suo ritratto nel 1993. Nel servizio fotografico, la Stewart compare con diversi look e pose, tra cui sdraiata su un divano con indosso una maglia bianca bagnata, o costume intero bianco con una scollatura profonda che indossa in copertina.

La cover ha immediatamente fatto il giro del mondo. “Sono stata contattata da persone che non sentivo da anni“, ha detto Stewart, dicendo che è stata troppo impegnata in riunioni per rispondere a tutte le chiamate. “Riesci a immaginare di ricevere i complimenti per una copertina? Non ho mai ricevuto complimenti per tutte le mie copertine su Martha Stewart Living“.

Parlando al Today show, la star ha ammesso che fare il servizio a 80 anni è stata “una sfida” per lei, ma si è sentita come se avesse “affrontato la sfida”. “Per me, è una testimonianza del buon vivere“, ha affermato. “Penso che tutti noi dovremmo pensare al buon vivere, al successo, e non all’invecchiamento. L’intera faccenda dell’invecchiamento è così noiosa“.