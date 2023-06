Marta Fascina parla del suo compagno: "Cosa mi ha insegnato Silvio"

La morte di Silvio Berlusconi è stata una notizia sulla bocca di tutti. L’Italia si è stretta attorno alla famiglia dell’ex Presidente del Consiglio. Berlusconi ci ha lasciati a 86 anni, dopo aver avuto problemi di salute con diversi ricoveri all’ospedale San Raffaele di Milano. Durante i funerali di stato, oltre a personaggi noti, anche una folla di gente comune ha fatto sentire il suo affetto.

La famiglia per Silvio era importante, soprattutto la sua ultima compagna di vita: Marta Fascina. La Fascina è apparsa molto provata durante le esequie. Lei e Berlusconi non erano legalmente marito e moglie ma, lo scorso anno, si sono sposati con rito celebrativo. Il legame tra i due era forte, intenso, importante. Durante la funzione religiosa, la donna, si è mostrata in lacrime senza mai distogliere lo sguardo dal feretro.

La Fascina ha adesso rotto il silenzio sulla fine del suo compagno, rilasciando parole dolci, affettuose. Tra i primi a riportare quanto asserito è stato Il Messaggero. Dalle pagine della testata si legge: “Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana“.

Questo il discorso della fascina. La gratitudine della donna, nei riguardi di Berlusconi è palpabile. La relazione tra i due è stata ufficializzata nel 2020. Marta non ha mai parlato pubblicamente della sua storia d’amore, mostrandosi sempre molto riservata. Di lei, di fatti, non si sa praticamente nulla. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti sul posto di lavoro, quando lui era ancora presidente del Milan e lei impiegata in società.

Come la stessa Fascina ha ammesso, porterà per sempre, dentro di sé, il ricordo di Silvio Berlusconi. Ai funerali, che si sono tenuti nel Duomo di Milano, tanti nomi illustri. Dalla politica al calcio, fino al mondo della televisione. Il dolore sul volto della famiglia era evidente, a partire dai figli. Tutti presenti per un ultimo saluto a Silvio Berlusconi.