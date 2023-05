Marina La Rosa, senza freni contro i naufraghi: "Tristezza, solo ossa e un neurone"

Durante la diretta andata in onda ieri sera, lunedì 8 maggio su Canale 5, Marina La Rosa non si è fatta scappare l’occasione di dire la sua a proposito dei nuovi naufraghi che popolano le spiagge dell’Honduras in questa nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta ancora una volta da Ilary Blasi.

Lei stessa ha affrontato i disagi e le dure prove dell’isola e anche allora aveva fatto parlare molto di sé a causa di forti scontri, anche a livello fisico, con i suoi compagni di avventura. Oggi le sue critiche le affida a Twitter e così, mentre gli ignari protagonisti del reality show sono impegnati nelle loro avventure da naufraghi, La Rosa spara a zero su di loro.

Le aspre parole di Marina La Rosa sui naufraghi de L’isola dei Famosi

Il primo ad essere messo sotto processo da Marina è stato Alessandro Cecchi Paone, dopo le critiche rivolte alla Blasi e alla produzione per via della decisione di sciogliere le coppie: “Corsi e ricorsi. Che tristezza però farsi notare unicamente per le proteste. Ah già, d’altronde non avrebbe nient’altro per cui far parlare di sé. Povero Cecchi Paone“.

Non si salva nemmeno Nathaly Caldonazzo dal fuoco nemico de La Rosa e così per lei arrivano parole davvero pungenti e poco gratificanti: “Della Caldonazzo restano solo le ossa. Anzi no, le ossa e le protesi“. Infine, dulcis in fundo, arriva il commento per Gian Maria Sainato: “Gian Maria.. un uomo, un sorriso, un neurone“.

Marina, comunque, non è la sola a criticare Sainato, la scorsa settimana infatti anche Claudio Sona non ha certo speso buone parole per lui: “Voleva fare questo programma a tutti i costi. Anzi voleva partecipare ad un reality. In passato ha inventato tante storie anche su di me, come ad esempio dei flirt. Però mi lascia perplesso il fatto che chiamino certi personaggi in televisione”. Gli anni passano, ma la grinta che avevamo notato in Marina La Rosa durante la prima edizione del “Grande Fratello” non l’ha abbandonata e continua a contraddistinguerla.