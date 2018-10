Maria Grazia Cucinotta: “Per 10 anni ho provato ad avere un altro figlio”

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più solari e simpatiche del panorama cinematografico italiano. Diventata famosa dopo aver partecipato accanto a Massimo Troisi nel film Il postino, ha da poco festeggiato 50 anni. Come spesso succede, un simile traguardo diventa l’opportunità per tirare le prime somme su quello che si è raggiunto e conquistato. Si ripercorrono quindi i momenti clou della carriera, e allo stesso tempo ci si sofferma sulle tappe più importati della propria vita privata.

Sfogliando l’album dei ricordi, l’attrice messinese ci sta a ribadire che non vorrebbe tornare ad essere una ventenne. Come da lei ammesso, solo ora che ha festeggiato il suo compleanno d’oro si sente pienamente una donna. Ma nonostante la fama che l’ha consacrata come un’indiscussa icona del fascino mediterraneo, Maria Grazia Cucinotta non ha nascosto la tristezza per non aver avuto modo di avere un secondo figlio.

Come raccontato al settimanale Gente, l’ex modella siciliana sposata con l’imprenditore romano Giulio Violati ha cercato a lungo di dare un fratellino alla figlia Giulia. “Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza può offrire. Poi mi sono arresa. Se non avessi già avuto Giulia, però, sarei ricorsa ad altre tecniche come l’eterologa e la maternità surrogata”.

E proprio soffermadosi sul suo rapporto con il marito che non nasconde di aver trascorso momenti non sempre facili. “Tra noi ci sono stati alti e bassi. A un certo punto sono andata a lavorare a Los Angeles, mentre lui è rimasto a Roma e la distanza ci ha rafforzato!”.

Ovviamente, una volta raggiunto il traguardo dei 50 anni, per ogni donna arriva anche il momento di fare i conti con la menopausa. Sotto questo aspetto l’attrice ha confessato che avendo preso in passato degli ormoni che l’avrebbero aiutata a rimanere incinta, ha ora deciso di affrontare questa fase ricorrendo a “integratori, una dieta sana e camminate veloci. Vorrei dire a tutte le donne che ancora considerano l’uscita dall’età fertile un tabù: se un uomo non vi fa sentire attraenti in quel momento, mollatelo”.