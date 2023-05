Maria De Filippi seleziona i prof per la nuova edizione di Amici

I fan di Amici di Maria De Filippi sono in fermento, ansiosi di scoprire quali saranno i professori che prenderanno posto dietro la famosa cattedra nella prossima edizione del talent show. Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del programma sarebbe già al lavoro per stabilire nuovi accordi, e alcuni nomi sono già circolati online, grazie a un post su Instagram di Amedeo Venza.

Il primo nome che è stato svelato è quello di Veronica Peparini, insegnante di ballo molto amata dal pubblico. Sebbene non sia ancora certo se la produzione abbia effettivamente intenzione di riportarla nella Scuola Mediaset, i fan sperano vivamente nel suo ritorno. La sua esperienza e la sua passione per la danza hanno reso Veronica una presenza iconica nel programma, e molti sarebbero felici di rivederla in azione.

Il secondo nome rivelato da Amedeo Venza è quello di Kledi Kadiu, un altro insegnante di ballo che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Amici. Anche per lui, però, non è ancora chiaro se sarà tra i pensieri della produzione per la prossima edizione. Tuttavia, il pubblico non può fare a meno di sperare che Kledi faccia nuovamente parte del cast, portando la sua energia travolgente e la sua esperienza nel mondo della danza.

Ma quali saranno i cambiamenti dietro le cattedre di canto e ballo? Alcuni professori sembrano essere confermati, come Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che torneranno ancora una volta ad affiancare i talentuosi allievi del programma. Tuttavia, sembra che Raimondo Todaro e Arisa potrebbero non farne più parte. Arisa, infatti, sembra voler dedicarsi maggiormente alla sua carriera artistica e ai suoi progetti personali.

Per quanto riguarda Raimondo Todaro, la situazione sembra più complessa. Si mormora di conflitti tra lui e Maria De Filippi, la “Queen Mary” del programma. Pare che il rapporto tra il professore di latino americano e la conduttrice non sia dei migliori. Ma non è tutto: ci sono anche voci che parlano della possibilità di rivedere Raimondo di nuovo alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Se ciò accadesse, si aprirà un vuoto che dovrà essere colmato da un nuovo insegnante nel talent.

Oltre ai nomi di Veronica Peparini e Kledi Kadiu, che farebbero sicuramente la felicità del pubblico di Canale 5, si è anche parlato di un altro possibile ritorno di un volto noto: Giuseppe Giofrè. Giuseppe, che ha iniziato la sua carriera come ballerino nel programma, è tornato nella 22ª edizione di Amici, ma stavolta nel ruolo di giudice, affiancato da Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.