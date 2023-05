Maria De Filippi lascia la tv? Le voci si rincorrono

La stagione televisiva appena conclusa è stata sicuramente la più difficile per Maria De Filippi. La dipartita improvvisa di Maurizio Costanzo ha segnato nel profondo la conduttrice pavese. Maria è una stacanovista, si sa, e pochi giorni dopo il funerale dell’amato marito è subito tornata al lavoro. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato“, rispondeva Queen Mary allo scrosciante plauso che l’accoglieva al ritorno ad “Amici”.

Una donna forte, ma allo stesso tempo sensibile, dimostrandosi ancora una volta una grande professionista. Una donna che ha perso la sua guida improvvisamente. La chiusura anticipata di “Uomini e Donne” è stata indice di stanchezza da parte della conduttrice. Il talk show dei sentimenti è andato in pausa estiva a metà maggio e non a fine mese come è sempre accaduto.

Probabilmente Maria aveva necessità di staccare la spina e riposare prima del previsto. Dopo la dipartita di Costanzo si sono rincorse voci che vedevano la De Filippi abbandonare la televisione. Tali voci sono ritornate a farsi prepotenti nell’ultimo periodo, aggiungendo che Quenn Mary si ritirerebbe dalla conduzione tv per dedicarsi alle produzioni dei programmi.

Maria non è mai intervenuta nella questione, né confermandola benché meno smentendola. Ma cosa c’è di vero? Stando alle ultime voci di corridoio, nulla cambierà rispetto al passato. Nella prossima stagione ritroveremo la conduttrice saldamente al timone delle sue trasmissioni. Quelle trasmissioni che hanno fatto la storia della tv italiana e di Mediaset.

Dunque, “C’è posta per te”, “Tu si que vales”, “Amici” e “Uomini e Donne” ripartiranno così come li abbiamo sempre lasciati. Indiscrezioni vedrebbero addirittura rinsaldarsi il rapporto tra la De Filippi e l’azienda del Biscione. “Maria ancora una volta sarà in prima linea con i suoi contenuti e chissà che per lei non arrivi anche un ruolo da manager“, si sussurra. Al momento si tratta solo di voci di corridoio. Non resta che vedere come evolveranno le cose.