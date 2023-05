Maria De Filippi e Raimondo Todaro, è gelo: Milly Carlucci prepara il colpaccio

È da pochissimo calato il sipario sull’ultima edizione di “Amici” e già si rincorrono voci di tensioni dietro le quinte. A trionfare è stato il ballerino Mattia Zenzola. Il programma, come sempre, ha riscosso favori incredibili, ottenendo uno share importante. Niente di nuovo per una trasmissione come Amici e per una professionista come Maria De Filippi.

Proprio la De Filippi, però, sembrerebbe essere in rotta di collisione con uno degli insegnanti: Raimondo Todaro. Il ballerino è stato corteggiato e portato nel talent di Canale 5, dopo anni e anni a Ballando con le stelle. La notizia destò clamore, con una Milly Carlucci dispiaciuta per l’evoluzione dei fatti. Si è vociferato di un motivo personale per Todaro: riconquistare sua moglie, Francesca Tocca.

Effettivamente i due sono tornati insieme, dopo la separazione. Adesso però per il maestro sembrerebbe essere giunto il momento di cambiare di nuovo aria. Stando a quanto riportato dal magazine Nuovo, tra Todaro e la De Filippi sarebbe calato il gelo. I due sarebbero ai ferri corti a seguito di alcune dichiarazioni del maestro, durante le puntate del serale, che non sarebbero andate giù a Queen Mary.

La rivista parla in particolare di uno scontro avvenuto tra i due, durante la puntata dell’8 aprile, e mai andato in onda perché tagliato in fase di montaggio. Dunque, una situazione delicata che avrebbe portato la De Filippi a prendere una drastica decisione. Al momento non ci sono informazioni in merito, trattandosi esclusivamente di un’indiscrezione lanciata dal magazine. I diretti interessati, difatti, tacciono.

Non è però finita qui. Alcune voci di corridoio vedrebbero Todaro nuovamente vicino a “Ballando con le stelle”. Non è da escludere un suo ritorno all’ovile, con la Carlucci che starebbe preparando il colpaccio dopo l’inaspettato addio. Insomma, la situazione è davvero rovente. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi.