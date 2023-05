Marco Mengoni critica le mosse della Meloni sui diritti LGBT: "La posizione del governo non mi piace"

Marco Mengoni, il noto cantante italiano, ha recentemente espresso la sua preoccupazione riguardo alle posizioni del governo attuale guidato da Giorgia Meloni nei confronti delle minoranze del nostro Paese. Non solo Mengoni, ma anche primi ministri di importanti nazioni democratiche, come Justin Trudeau del Canada, hanno espresso perplessità sul modo in cui il governo sta trattando i propri cittadini LGBT.

In un’intervista riportata dal Corriere della Sera, Mengoni ha spiegato le ragioni dietro la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest con entrambe le bandiere italiana e arcobaleno, simbolo dei diritti gay. Il cantante ha sottolineato l’importanza dell’inclusività e delle minoranze come parte integrante della società. Il modo in cui le forze politiche della maggioranza governativa, rappresentate da Meloni, Salvini e Berlusconi, stanno affrontando questioni che influenzano la vita quotidiana di milioni di italiani ha suscitato preoccupazione in Mengoni e in molti altri.

Il cantante ha dichiarato che alcune azioni e dichiarazioni del governo gli fanno venire voglia di esprimere le sue idee, anche a costo di ricevere commenti negativi. Mengoni ha citato l’esempio del premier canadese Trudeau, che ha espresso le sue preoccupazioni a Meloni durante il recente G7 in Giappone, mettendo l’Italia in una posizione scomoda a livello internazionale.

Mengoni ha evidenziato le uscite controverse della Ministra Roccella, con posizioni anti-abortiste e anti diritti-LGBT, e del presidente della Camera Fontana, che ha negato l’esistenza di alcune famiglie con bambini italiani. Il cantante ha dichiarato di non voler etichettare queste posizioni come fascismo, ma di essere in disaccordo con ciò che viene detto. Ha espresso la necessità di guardare ai fatti concreti e di evitare l’assolutismo, sottolineando l’importanza di un dibattito aperto e del confronto con la realtà quotidiana vissuta dalla gente comune.

Uno degli argomenti di maggiore preoccupazione sollevati da Mengoni riguarda le politiche del governo Meloni nei confronti dei diritti LGBT. Negli ultimi mesi, il governo ha impedito la registrazione all’anagrafe dei figli delle coppie LGBT, creando problemi soprattutto per i bambini coinvolti. Inoltre, l’Italia potrebbe diventare il primo paese occidentale a considerare la maternità surrogata un “reato universale“, una mossa che potrebbe causare gravi problemi legali e diplomatici, specialmente con gli Stati Uniti, principale alleato dell’Italia.