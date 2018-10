Marco Carta triste per la terribile situazione in Sardegna

Purtroppo da ieri, mercoledì 10 ottobre 2018, la Sardegna sta vivendo un momento molto drammatico a causa dell’alluvione che oltre a recare moltissimi danni ha causato anche la morte di una donna. Marco Carta, ha voluto scrivere sui propri profili social un messaggio di vicinanza alla sua popolazione invitandoli a rimboccarsi le maniche e non mollare.

Carta, su Instagram, ha infatti postato una foto che ritrae il ponte crollato sulla statale tra Capoterra e Cagliari con un commento molto toccante e personale. “Ho visto un altro ponte spezzato, ma stavolta da madre natura che per l’ennesima volta tenta di farci capire qualcosa. Ho visto immagini, basito. Deserti d’acqua e scenari post apocalittici” ha infatti scritto il cantante.

La forte pioggia dei giorni scorsi infatti ha fatto ingrossare il fiume Rio Santa Lucia che è esondato e ha distrutto il ponte portando via con se nelle successive ore ciò che rimaneva della strada. : “Anche io soffro con voi e vi stringo forte, sono vicino a tutti gli sfollati e a chi come me soffre con la sua amata Sardegna” ha ancora scritto Marco Carta dimostrando tutto il suo dolore per la sua amata terra.

Marco, ultimamente, era stato a Cagliari proprio per trascorrere la sua convalescenza a casa dopo l’intervento di diverticolite al quale si era dovuto sottoporre urgentemente. “Ecco i sintomi. Questo è quello più grosso. Per una regione arida come la Sardegna, che non ha mai conosciuto quantità devastanti d’acqua come negli ultimi anni” ha ancora scritto Marco afflitto per quanto accaduto in questi giorni.

Ancora adesso sembrano esserci moltissimi greggi di pecore isolati per non parlare delle coltivazioni che sono andate tutte danneggiate. Sulla regione sono caduti ben 400 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore e da quanto è emerso sembrerebbe che anche un pastore risulta ancora diperso.