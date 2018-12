Marco Carta, dopo il coming out parla dei suoi colleghi non ancora dichiarati

Marco Carta, il popolare cantante di origini sarde vincitore del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è tornato a far parlare di sé dopo il coming out per alcune dichiarazioni rilascianti nei giorni scorsi durante alcune interviste, durante le quali l’artista si è lamentato del mancato sostegno di parte della comunità gay, nonché dei nomi di personaggi famosi ancora non dichiarati.

L’ex protagonista di “Tale e Quale Show” ha infatti avuto il coraggio di venire allo scoperto qualche mese fa anche grazie alla complicità di Barbara D’Urso, che lo ha aiutato non poco nel delicato percorso di fare questo annuncio così importante proprio nella sua celebre trasmissione “Domenica Live”.

Marco Carta parla dei suoi colleghi gay non ancora dichiarati

Nonostante i grandi passi avanti fatti, c’è ancora molto timore e pregiudizio riguardo all’omosessualità, paure che serpeggiano anche nel mondo dello spettacolo e della musica, dove ci sarebbero – secondo Marco Carta – numerosi artisti che non hanno ancora fatto coming out, pressati dal giudizio dei fan.

Dopo il suo coraggioso annuncio Marco non ha però ricevuto il sostegno che si aspettava, tanto che le critiche forse più dure sono arrivate dalla comunità gay, che hanno contestato al cantante di un coming out fatto così in ritardo. A dispetto di queste fazioni, invece sono stati tanti gli esponenti del mondo dello spettacolo che hanno manifestato il proprio sostegno al cantante.

Marco è oggi innamorato di un ragazzo, che non fa parte dello showbiz, ma è una persona normale, motivo per cui il cantante sardo sta cercando in tutti i modi di preservare la sua privacy. Favorevole al matrimonio gay, Marco ha anche espresso la sua opinione sulle adozioni, ricordando quanto sia importante ricevere amore quando si è piccoli.

Il cantante ha infatti più volte ricordato di non aver mai conosciuto il padre, mentre ha vissuto molto poco la mamma perché scomparsa prematuramente a causa di una malattia. Ecco perché oggi Marco è più convinto che mai nel dire che: “Un bambino impara l’amore, l’educazione, i valori dai genitori. Non impara l’orientamento sessuale“.

Marco ha anche fatto i nomi di alcuni cantanti che – a suo dire – non avrebbero fatto coming out, tra i tanti: Marco Mengoni, Michele Bravi, Paolo Meneguzzi, Renato Zero. Ma naturalmente non vi sono conferme in tal senso da parte dei diretti interessati.