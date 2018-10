Mara Venier parla del marito Nicola Carraro e svela: "Ero terrorizzata da lui"

Mara Venier che, con la sua Domenica In, staa mietendo un successo dietro l’altro ha rivelato alcuni aspetti della sua vita privata con il marito Nicola Carraro e non solo. La conduttrice infatti ha rilasciato una lunga intervista alla scrittrice Maria Venturi per il magazine Oggi dove ha parlato del terrore per l‘attuale marito Nicola.

“Ero terrorizzata. A farmi paura era solo il suo essere troppo carismatico, troppo tutto. Oggi l’unione con lui è il punto fermo della mia vita” ha infatti svelato la conduttrice. Oggi Mara sembra essere molto felice accanto a Nicola tanto che ha raccontato il segreto del suo matrimonio ovvero quella di stare bene insieme e avere una totale fiducia reciproca cercando di frequentare oppure evitare lo stesso genere di persone.

“Nicola è mio marito, il mio amante, il mio consigliere, il migliore amico. Il primo amore della mia vita” ha infatti ammesso la Venier senza nascondere un briciolo di emozione. La bella conduttrice oltretutto nella sua vitaa ha avuto diverse relazioni importanti e alcuna di questi con personaggi molto famosi del mondo dello spettacolo.

A 16 anni e mezzo si innamora infatti di Francesco Ferracini dal quale un anno dopo resta incinta di sua figlia Elisabetta. Pochissimi mesi dopo la conduttrice si sposa e si trasferisce definitivamente a Roma. “Lo amo perché siamo sopraffatti dai problemi e del tutto incompatibili, e questo appaga la mia smania di sofferenza” ha infatti raccontato Mara.

Dopo Ferracini, c’è stato Pier Capponi per poi sposarsi nuovamente con Jerry Calà del quale ancora oggi è amica fidata, arrivando in fine alla sua lunghissima e travagliata storia con Renzo Arbore. Mara ha infatti raccontato della fine della sua storia con il musicista ricordandolo come un periodo alquanto infelice: “Tutto strillato in copertina. Non esiste sentimento, sofferenza, umiliazione, colpo basso che mi sia stato risparmiato”.