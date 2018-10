Mara Venier, dopo "Domenica In" potrebbe essere la protagonista di una nuova fiction: l’indiscrezione

Mara Venier, la popolare conduttrice di “Domenica In”, è tornata alla ribalta della cronaca non solo per aver battuto ripetutatemente la sua competitor Barbara D’Urso, ma per una indiscrezione che circola sempre più insistentemente nelle ultime ore, e che la vorrebbe protagonista – una volta finita la conduzione del programma di Rai 1 – di un nuova fiction.

Il ritorno della Venier in Rai ha sicuramente allontanato quello spettro e quell’incubo che è stata per molti la passata edizione di “Domenica In” – condotta da Cristina Parodi – dando così nuova luce ad una conduttrice che, non solo era stata ingiustamente allonanata dalla Rai, ma che sta dimostrando di avere ancora tanto da dare.

Mara protagonista di una nuova fiction?

Questo sembra essere un periodo molto bello e fortunato per la veneta Venier, tanto abbia perfinoincontrato nei giorni scorsi Claudia Mori per mettere a punto i dettagli di un progetto molto importante. La moglie del celebre “molleggiato”, i rumors dicono stia lavorando ad una nuova fiction che, quindi potrebbe avere tra i protagonisti anche la Venier.

Stando a quanto riportato nella rubrica “Chicche di Gossip” del settimanale di gossip diretto da Alfonsi Signorini “Chi”, Claudia Mori e Mara Venier avrebbero pranzato insieme in un noto albergo di Milano, dove avrebbero discusso del nuovo progetto lavorativo. Stando a quanto si legge sulla rivista: “Pare che la Mori abbia proposto alla Venier la parte di Libera, una fioraia del Giambellino coinvolta nella malavita milanese degli anni 50” – quindi continua con – “per una serie a puntate tratta dal libro La fioraia del Giambellino di Rosa Teruzzi“.

Cosa avrà risposto la signora della Domenica? Ancora non è dato saperlo, anche se sono tanti a volere vedere Mara misurarsi con altri progetti professionali, oltre che la conduzione televisiva. Instanto la conduttrice si gode i successi dei dati di ascolti della sua Domenica In, che hanno innescato ormai una guerra con la sua amica Barbara D’Urso, una competizione che è ormai diventata virale anche sulla rete.