Mamma e figlio più famosi della Tv italiana! Vi sfidiamo a riconoscerli..

Nel corso della nostra vita tutti noi cambiamo aspetto fisico. Sicuramente non si rimane per tutta la vita uguali, ma il corpo con l’età e con il passare del tempo cambia alcuni particolari, che a volte si possono notare o non notare. Spesso quando non vediamo da tanto tempo una persona ad esempio stentiamo a riconoscerla proprio a causa di tali cambiamenti. Nella foto che vi proponiamo in copertina sono ritratte due famosissime personalità.

Si tratta precisamente di una madre e un figlio molto famosi in Italia. Sicuramente qualcuno di voi avrà capito di chi si tratta, tra l’altro è impossibile non riconoscere nei due una somiglianza con una notissima vip dello spettacolo italiano che tanto di lei ha fatto parlare in questi anni a causa di alcune sue vicende particolari. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Mamma e figlio: due gocce d’acqua

Tutti conoscono in Italia la showgirl argentina Belen Rodriguez. Ebbene la foto in questione riguarda proprio lei, che come si sa da pochissimo tempo ha nuovamente ripreso la sua storia d’amore con Stefano De Martino. Tra i due sembrava che le cose fossero naufragate per sempre, ma così non è stato.

Come si sa De Martino e Belen hanno avuto il figlio Santiago dalla loro relazione. Quest’ultimo è stato anche concorrete all’Isola dei Famosi e pare che voglia seguire in un certo senso le orme della madre e della sorella di Belen, Cecilia. Ma chi sono quindi i due personaggi ritratti nella foto?

Ebbene, si tratta di Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, e del figlio di quest’ultima, Santiago appunto. Non si può fare a meno di notare la netta somiglianza tra la donna e la stessa Belen, e tra il figlio di Belen che pare davvero essere tutto sua madre. Alcuni infatti potrebbero scambiare la Cozzani e Santiago proprio per Belen e suo figlio. A condividere sui social la foto è stata la stessa showgirl Argentina e conduttrice di “Tu si que vales”.