Malore per Toni Servillo a Parigi: è stato colpito da una sincope vasovagale, ma non è grave

Durante il suo spettacolo al “Odéon-Théâtre de l’Europe“, l’attore Toni Servillo è stato colpito da un lieve malore che lo ha costretto a sospendere momentaneamente la sua esibizione de “Le voci di Dante“, in cui viene affrontata l’opera dantesca attraverso l’originale chiave di lettura offerta da uno dei più importanti autori italiani contemporanei, Giuseppe Montesano e al Piccolo Teatro di Milano.

Come rivelato dal sito del “Corriere della Sera“, il tutto sarebbe capitato dopo mezz’ora dal inizio dello spettacolo: “Servillo è rimasto cosciente: subito ripresosi, aveva l’intenzione di proseguire lo spettacolo. L’attore era arrivato nella capitale francese nella serata di ieri per l’evento che inaugura Passions italiennes, la settimana dedicata alla cultura italiana a Parigi, e dovrebbe rientrare in Italia domani”.

L’interruzione dello spettacolo è servito soprattutto per fare degli accertamenti sullo stato di salute di Toni Servillo che, dopo tante insistenze da parte dello staff, si è convinto ad andare all’Hôpital Cochin per alcuni accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbero preoccupanti e l’attore campano si sarebbe immediatamente ripreso dal piccolo malore.

Il sito francese “Le Figaro” ha aggiunto ulteriori dettagli in merito a questo malore, rivelando come Toni sia stato colpito da sincope vasovagale, che affligge il nervo vago e si caratterizza per un abbassamento improvviso della pressione arteriosa e per una riduzione della frequenza cardiaca. Tutto questo può essere “innescato” da molti eventi, tra cui l’affaticamento, la fame e lo stress emotivo.

“Le voci di Dante” è stata riportata nuovamente in scena dopo il successo ottenuto a dicembre in varie città europee, tra cui Praga, e lo stesso Giuseppe Montesano ha voluto spiegarne brevemente la sinossi dello spettacolo: “Liberare la Commedia dalle celebrazioni e portarla qui con noi, nella nostra elettrica e inquietante contemporaneità: ecco il debito che abbiamo verso Dante. E allora perché non provare a viaggiare anche noi con il Maestro della lingua italiana alla ricerca della vita? Le voci di Dante è un viaggio interiore nel quale i personaggi dei versi sono legati tra loro da un racconto che li illumina a partire dal presente, proprio da questo nostro ora e qui“.