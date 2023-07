Madonna rianimata con il Narcan: cos’è il farmaco usato anche da Michael Jackson

Madonna, una delle icone della musica internazionale, ha vissuto momenti di grave pericolo per la sua vita. Il suo manager ha ufficialmente parlato di un’infezione batterica come causa del malore, ma sembra che le sue condizioni siano state così gravi da richiedere il ritorno immediato di alcuni dei suoi figli a New York. Durante l’incidente, la cantante era accompagnata dalla figlia Lourdes e dalle sue gemelle di 10 anni, Estere e Stella.

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei medici, Madonna è stata rianimata e la sua vita è stata salvata. L’infezione batterica grave ha colpito Madonna il mese scorso, precisamente il 24 giugno, mentre si trovava nella sua casa a New York. Ulteriori informazioni, rivelate in esclusiva dal sito americano Radar Online e provenienti da una fonte interna, suggeriscono che per rianimare la popstar, trovata priva di sensi da un’assistente, sia stata somministrata un’iniezione d’emergenza di naloxone.

Questo farmaco è utilizzato per contrastare le presunte overdoses, ed è ancora incerto se siano stati gli agenti di polizia presenti sul luogo a effettuare l’iniezione o se siano stati i medici e i paramedici ad intervenire. Il naloxone viene normalmente utilizzato nelle situazioni di emergenza, inclusi i casi di sospetta overdose, ed è proprio questa circostanza che ha dato luogo a speculazioni sulle cause del malore di Madonna.

Tuttavia, è importante sottolineare che questo medicinale viene anche impiegato per trattare gli shock settici, come sembra essere il caso della cantante. Secondo il comunicato ufficiale, Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva e ha trascorso una notte intubata a causa di questa grave infezione batterica. L’evento ha destato grande preoccupazione tra i fan e il pubblico in generale, che si sono riversati sui social media per manifestare il loro affetto e il loro sostegno all’artista.

La notizia della sua guarigione è stata accolta con grande sollievo da parte di tutti coloro che ammirano la sua musica e il suo talento. Madonna, nonostante abbia attraversato un periodo di grave pericolo per la sua salute, si sta ora riprendendo. Il suo stato di salute attuale non è stato divulgato ufficialmente, ma si spera che possa tornare presto in piena forma e continuare a regalarci la sua musica straordinaria.