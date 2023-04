Maddalena Corvaglia commenta la fine dell’amicizia con la Canalis: "È inutile accanirsi"

Settimane aver confermato davanti alle telecamere di Verissimo che l’amicizia decennale con Elisabetta Canalis era giunta definitivamente al termine, Maddalena Corvaglia è tornata nuovamente a parlare dell’argomento, questa volta sulle pagine del settimanale “Chi”. La showgirl italiana aveva spiegato che non esistevano più tra le due i presupposti di fiducia necessari in un vero rapporto di amicizia

Maddalena ed Elisabetta divennero famose nel 1999, quando divennero le Veline del programma satirico “Striscia la Notizia” ed entrando in breve tempo nelle case e nei cuori del pubblico italiano, diventando la coppia di Veline più popolari mai apparse nello show. Le due parteciparono a 661 puntate durante 3 edizioni tra il 1999 ed il 2002.

Non solo legate professionalmente, ma anche a livello personale, dato che le due showgirl sono rimaste per anni amiche strette. Quando Maddalena sposò il musicista Stef Burns nel 2011, Elisabetta fu la sua testimone di nozze. La Canalis dal canto suo ricambiò il favore scegliendo Corvaglia come sua testimone nell matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri nel 2014.

Un legame di lunga data che aveva attraversato relazioni, divorzi, maternità ed altri avvenimenti nelle vite delle due donne. Nel 2020 le due avevano anche aperto insieme un’attività a Los Angeles, un centro di fisioterapia, ed in molti avevano speculato che dietro alla fine della loro amicizia potesse esserci stato un litigio dovuto a questa ultima avventura intrapresa insieme.

Raggiunta dal settimanale “Oggi” per un commento, Maddalena ha smentito le voci di una possibile lite che abbia posto fine alla loro amicizia. “Le amicizie, come gli amori, a volte hanno semplicemente un inizio e una fine. Non abbiamo mai litigato“, ha detto la Corvaglia, “ma è inutile accanirsi nel voler prolungare un affetto. Meglio voltare pagina e conservare il bello e il bene, e ce ne è stato tanto, che ci siamo regalate“.