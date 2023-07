Lutto per Robert De Niro: il nipote Leandro muore a 19 anni

A poche settimane dalla nascita della nuova figlia di Robert De Niro, la famiglia dell’amato attore americano si trova a dover affrontare un grave lutto. È infatti venuto a mancare domenica 2 luglio, a soli 19 anni, il nipote della star di Hollywood, Leandro De Niro Rodriguez, come annunciato dalla madre Drena De Niro.

LA 51enne Drena, la prima dei sette figli di Robert, ha annunciato su Instagram la bruttissima notizia in un commovente post. “Il mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre le parole o la descrizione dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre“, ha scritto nella didascalia. “Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire tanto diventando tua madre”.

Taggando nel post anche l’artista Carlos Mare, padre di Leandro, ha aggiunto:”Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che il solo amore avesse potuto salvarti Mi dispiace tanto piccolo mio. Riposa in pace nel paradiso eterno, mio caro ragazzo“. Il giovane, aspirante attore come la madre ed il famoso nonno, era apparso a fianco di Drena in “A Star Is Born” del 2018.

Non è stata rilasciata una causa del decesso per il giovane, ma un portavoce del vice commissario per le informazioni pubbliche del Dipartimento di Polizia di New York ha affermato in una dichiarazione di lunedì che “un maschio di 18 anni è stato trovato privo di sensi ed è stato dichiarato deceduto dai soccorritori sulla scena” dopo che la polizia ha ricevuto una chiamata al 911 intorno alle 14:23. la domenica.

In una dichiarazione rilasciata alla stampa, l’attore 79enne ha dichiarato: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio amato nipote Leo. Apprezziamo molto le condoglianze di tutti. Chiediamo che ci venga data la privacy per piangere la nostra perdita di Leo“.