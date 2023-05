Lutto per Paris Hilton: "dopo 23 anni, era parte della famiglia"

A pochi mesi dalla scomparsa di uno dei suoi animali, Paris Hilton si trova a dover affrontare un altro dolore. È infatti deceduta all’età di 23 anni una delle sue cagnoline, come rivelato lunedì mattina. La star 42enne è in lutto per la perdita del suo chihuahua di nome Harajuku Bitch.

“Oggi, il mio cuore si spezza mentre dico addio al mio prezioso chihuahua, Harajuku Bitch“, ha scritto sui social la neomamma, che ha recentemente accolto un figlio tramite gravidanza surrogata. La DJ ha poi aggiunto: “Per 23 anni incredibili, ha riempito la mia vita di così tanto amore, lealtà e momenti indimenticabili. Ha vissuto una vita lunga, bella e iconica, circondata dall’amore fino al suo ultimo sonno pacifico“.

La Hilton è nota per il suo amore per gli animali, arrivandone ad averne anche 10 per volta ,ed è padrona di diversi cani di piccola taglia con nomi come Peter Pan e Tinkerbell. La star dei reality ha inoltre reso famoso il termine “cane da borsetta” negli anni ’90, perché portava i suoi cagnolini nelle sue costosissime borse Hermes Birkin.

Harajuku era una chihuahua marrone e beige che è apparsa spesso sulla sua pagina Instagram. Paris ha detto che l’animale era “più di un semplice animale domestico; era una di famiglia per me, un’amica leale che era sempre al mio fianco in ogni svolta e svolta che la vita mi portava”. Infine, rivolgendosi ad Harajuku Bitch, scrive: “Sarai per sempre il mio angioletto. Potrai essere fisicamente andata, ma l’impressione che hanno fatto tue impronte sulla mia vita non svanirà mai“.

L’anno scorso il cane di Paris Diamond Baby è scomparsa e non è mai stato ritrovata, nonostante i suoi numerosi appelli sui social media. Vicino alla villa di Los Angeles della star vivono dei coyote, che spesso fanno di piccoli animali domestici locali le loro prede.