Luca Salatino parla della rottura con Soraia Ceruti: "Ho fatto di tutto per salvare la nostra relazione"

In una recente intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne magazine” Soraia Allam Ceruti ha parlato per la prima volta della rottura con Luca Salatino. Entrambi hanno mostrato il loro amore durante la settima edizione del “Grande Fratello Vip” ma, dopo il reality show, le cose non sono andate per il verso giusto.

Soraia ammette di essersi allontanata da Luca a causa della forte gelosia che ha dovuto subire dal suo ex fidanzato: “Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione”.

Le prime parole di Luca Salatino su Soraia

Come riportato testualmente dal sito “Coming Soon“, anche Luca Salatino ha voluto dire la sua lasciandosi intervistare dal settimanale “Uomini e Donne magazine”. Qui l’ex tronista del dating condotto da Maria De Filippi non nasconde di esserci rimasto molto male sia per come finita la loro storia d’amore che per le parole di Soraia.

“Leggendo le parole di Soraia ho provato un senso di incredulità: lo ammetto, ci sono stati dei momenti in cui non ho dato il meglio di me, ma era perché il nostro rapporto mi faceva soffrire da tempo“ ha affermato Luca per poi aggiungere: “Sono ferito, ma l’amore che provavo per lei quando siamo usciti da Uomini e Donne è stata la cosa più forte che ho sentito in vita mia, e per questo motivo rimarrà per sempre dentro al mio cuore”.

Attualmente Luca afferma di star cercando nel risolvere i suoi problemi di salute, legati alla propria schiena, ma inevitabilmente il suo pensiero si risposta a Soraia: “La delusione è enorme. Però mi ha ferito la fine, perché io ho fatto di tutto per salvare la nostra relazione. Per due mesi sono stato davvero molto male: è brutto dirlo, ma ora mi sento meglio perché non ci sono più quelle parti di relazione che mi facevano soffrire”.

Ritornando indietro nel tempo, ci tiene a sottolineare che dietro la loro rottura non c’entra solamente Soraia, rivelando però di non aver sentito più il trasporto della sua ex fidanzata da circa due mesi e che non riusciva più ad apprezzare neanche i suoi gesti più affettuosi: “Ammetto di esser stato geloso di Soraia. Ma questa sensazione negativa nasceva dalle incertezze e dalle mancanze del nostro rapporto in quel momento”.

Attualmente il suo unico obbiettivo resta quello di pensare un po’ più a se stesso, in cui sta già cercando una casa per se stesso e vuole dedicarsi alla sua salute con l’obbiettivo di risalire sul ring, oltre al fatto di volersi dedicare al suo lavoro ove è impegnato in un importante ristorante di Roma.