Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati, è ufficiale

Nelle ultime settimane è circolata prepotentemente l’indiscrezione su una presunta rottura tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti. Le prime voci sono state rilasciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, postando sul suo profilo di Instagram in cui accostavano la ragazza con un imprenditore di Como.

Un ulteriore indizio però è stato dato dai social di Luca e Soraia. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha infatti passato le vacanze di Pasqua a Roma, lontano dalla sua fidanzata, e in sola compagnia di Carolina Marconi, la showgirl venezuelana conosciuta durante la sua esperienza al “Grande Fratello Vip”.

L’annuncio di Luca Salatino sulla rottura con Soraia

Con una breve storia su Instagram, Luca ha annunciato di essersi lasciato con Soraia, ove prega i suoi fan di rispettare questo suo periodo: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, LUCA”. Al momento però non vengono spiegati i motivi dietro a questa rottura ma molto probabilmente nelle prossime settimane l’ex vippone può snocciolare ulteriori dettagli rispondendo alle domande dei suoi seguaci.

Questa decisione comunque sorprende un po’, siccome Luca nella Casa aveva dimostrato tutto il suo amore per Soraia decidendo di abbandonare il reality per ritornare da lei: “Non ce la faccio, devo ascoltare me stesso, non ce la faccio più. Ogni tre giorni sto male. Non ce la faccio più. Sto facendo le cose per non deludere le persone. Chi mi ama, mi deve stare vicino e basta, qualsiasi cosa accada. Ho bisogno che venga lei, mi prenda, mi abbracci e mi porti via. Sarebbe la cosa più bella da fare per me”.

Da parte di Soraia attualmente vige il silenzio assoluto ma, sempre secondo le indiscrezioni di Deianira, questa rottura sarebbe stata voluta proprio dall’influencer poiché si sarebbe annoiata dalla sua storia d’amore con Luca.