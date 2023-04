Luca Salatino e Soraia Ceruti, nuove voci sulla presunta rottura: "Lei sta con un altro uomo"

Tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, la coppia che abbiamo potuto conoscere grazie alla partecipazione al “Grande Fratello Vip” di Luca, le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Difatti nelle ultime settimane circola sui social network l’indiscrezione su una possibile rottura tra i due, ove entrambi non postano una foto di coppia da ormai molto tempo.

L’indiscrezione viene confermata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, in cui afferma come sarebbe stata Soraia a essersi stufata di questa relazione. A cercare di calmare le acque ci pensa Lorenzo Pugnaloni di “uominiedonneclassicoeover”, in cui rivela di aver sentito Luca su WhatsApp e lo avrebbe rassicurato in merito alle ultime voci.

Le ultime indiscrezioni su Luca Salatino e Soraia Ceruti

Tuttavia le voci di questa presunta rottura si stanno facendo sempre più frequenti con il passare delle settimane. Sempre Deianira ha riportato su Instagram alcune indiscrezioni in merito alla coppia, dove inizialmente afferma come Soraia sia stata vista salire in auto con un imprenditore di Como, e in città tutti saprebbero di questa conoscenza.

Poi vengono aggiunti ulteriori dettagli grazie a una segnalazione di un utente: “Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ne ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto)”.

Al momento i diretti interessati non hanno commentato le ultime notizie, ma sicuramente non va esclusa una risposta nei prossimi giorni. Altre voci, ovviamente prive di qualsiasi fondamento, rivelano come queste voci siano state inventate da sana pianta da Luca e Soraia con l’obbiettivo di poter prendere parte a “Temptation Island”, che inizierà verso il periodo estivo.