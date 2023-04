Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, aria di crisi: "Lei si sarebbe annoiata di lui"

Nel corso della sua esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show andato in onda su Canale 5, Luca Salatino ha parlato spesso della sua storia d’amore con Soraia Allam Ceruti. Tra l’altro sin dai primissimi giorni non ha mai nascosto di aver provato una forte nostalgia a causa della distanza con la sua fidanzata.

Proprio per questo motivo, dopo tanti messaggi di allarme, Luca ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco. Sia Alfonso Signorini che la stessa Soraia hanno provato a convincerlo, ma l’ex tronista di “Uomini e Donne”, dopo l’ennesimo sfogo, è uscito dalla Casa per ritornare alla vita di tutti i giorni.

Aria di crisi tra Luca e Soraia Allam

Nelle ultime settimane però circolano delle voci su una presunta crisi tra Luca e Soraia Allam, che sono però state smentite da Lorenzo Pugnaloni, amministratore della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”: “Luca e Soraia sono in crisi? Assolutamente no. Smentisco. Luca sta facendo la riabilitazione, mentre Soraia è occupata con le cose di casa. Ho sentito Luca su WhatsApp prima ed è tutto okay”.

Tuttavia l’esperta di gossip Deianira Marzano in queste ore con una storia di Instagram ha rilanciato nuovamente questa notizia, rivelando come Soraia Allam sia “stufa” dal rapporto di coppia con Luca: “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”. Al momento i diretti interessati non hanno ancora smentito questa notizia.

Luca e Soraia, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbero passato le vacanze di Pasqua da separati. L’ex tronista si trovava a Roma, come manifestato da alcuni scatti pubblicati nelle sue stories di Instagram insieme alla sua ex compagna del GF Vip Carolina Marconi, mentre l’influencer ha pubblicato alcune foto insieme alle amiche in cui però non è mai stato presente Luca.