Luca Argentero dichiara di sentirsi vecchio: "Ho 45 anni e mi sento un rottame"

Luca Argentero è indubbiamente uno degli personaggi italiani più amati del momento. L’attore viene dal buon successo ottenuto dalla pellicola “I migliori giorni”, in cui recita nell’episodio “San Valentino” diretto da Edoardo Leo, mentre in TV sta portando avanti la serie “Doc – Nelle tue mani”, che è diventato uno dei programmi più seguiti in Rai.

Ora però Luca si sta concentrando anche sulla propria carriera letteraria, siccome dal 18 aprile è uscito in tutte le librerie e gli store online “Disdici tutti i miei impegni“, ove sul sito di “Mondadori” ne è stata pubblicata una piccola sinossi: “Causa il possibile inquinamento delle prove, Fabio è costretto a disdire tutti gli impegni e a iniziare l’estate agli arresti domiciliari, a casa dei suoi genitori, in via di Val Tellina, invece che a Formentera o in Salento. È un colpo durissimo, ma anche l’inizio di una piccola, personale rivoluzione”.

L’ultima intervista di Luca Argentero

Nella sua lunga intervista al “Corriere della Sera”, Luca ha voluto parlare della sua carriera partendo dall’inizio, in cui esordisce sul piccolo schermo nel 2003 con il “Grande Fratello”: “Sono passati tanti anni, lo feci per soldi. Calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato”.

Non nasconde che pure oggi, nonostante l’indubbio successo che sta continuando a macinare, continua a fare calcoli nella sua vita prima di decidere di andare definitivamente in pensione: “Ho scritto il libro perché mi piacerebbe lavorare intensamente ancora per qualche anno, guadagnare abbastanza per vivere bene e far vivere bene la mia famiglia e poi vorrei andare in pensione a 55 anni. Viaggiare con mia moglie, riposarmi, leggere e scrivere libri e sceneggiature. Ogni tanto, poi, fare un film che mi piace, ma solo per il gusto di farlo. Non ha senso andare in pensione tardi“.

Per Luca Argentero il cinema a oggi resta il primo amore, nonostante ammette che nei primi anni non aveva intenzione di recitare. Difatti il suo sogno era quello di poter sfondare nel mondo sportivo, ma i suoi sogni sarebbero stati “rovinati” dal suo poco talento nel calcio. Le sue altre passioni sono gli scii, l’alpinismo e il tennis.

Sulla sua carriera sul piccolo schermo e nelle sale cinematografiche Argentero ammette di essere stato molto fortunato negli anni, poiché è riuscito a lavorare con grandi registi come Ferzan Özpetek, Francesca Comencini e Michele Placido, nonostante non abbia mai studiato per diventare un attore.

Luca quindi rivela, senza peli sulla lingua, di essere riuscito a sfondare inizialmente in questo mondo grazie al suo aspetto esteriore: “È stato il 90% del motivo per cui mi hanno fatto fare questo lavoro, almeno all’inizio. Ma oggi a 45 anni mi sento un rottame. Ho la testa ormai grigia, la pancia, le rughe”.