Lorenzo Crespi furioso sui social: "Attenti a quello che scrivete sono da denuncia facile"

Lorenzo Crespi, dopo le vicissitudini di Domenica Live dove ha attaccato Karina Cascella e Barbara D’Urso, ha voluto pubblicare un lungo sfogo su Instagram per puntare il dito contro chi continua ad attaccarlo o a scrivere commenti e post al veleno sul suo conto. L’attore infatti si è sentito travolto dalle critiche e ha voluto scagliarsi contro gli haters.

Qualche settimana fa infatti, Lorenzo ha detto addio a Barbara D’Urso e ha deciso di non partecipare mai più come ospite di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’. Crespi è voluto anche ritornare sull’argomento lanciando una nuova accusa proprio nei confronti di Carmelita e pochi giorni fa ha scritto un lungo post denunciando di non aver firmato nessuna liberatoria per la puntata del 30 settembre scorso.

“Cara Barbara hai sempre sognato di fare l’attrice, hai fatto bene a fare la conduttrice, il tuo odio verso le grandi carriere di chi ti sta antipatico è evidente hai sempre mostrato 2 dei miei film quando ne avevo fatti veramente dei grandi” ha dichiarato Lorenzo che oltretutto ha anche ammesso di non seguire nessuno e non infastidire nessuno con i suoi post.

L’attore ha postato la foto del suo occhio in modo da mandare un messaggio chiarissimo contro gli haters che si divertono a molestarlo e continuano a non lasciarlo in pace. “Sembrate tanti Stalker” ha continuato Lorenzo nel suo sfogo su Instagram. “Andate a rompervi le corna da un’altra parte, io me ne sto con i problemi miei ma non disturbo nessuno, voi ve ne state con i vostri e state attenti a quello che scrivete perché ultimamente sono da denuncia facile” ha infatti reso noto l’attore.

Lorenzo dunque è pronto a denunciare chiunque continuerà ad infastidirlo commentando negativamente sotto ai tantissimi post sui social. Vedremo dunque come finirà questa storia ma soprattutto se Barbara D’Urso replicherà alle accuse di Crespi.