Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro: "Subito con un altro dopo di me"

Li abbiamo visti a “Temptation Island”, poi lei ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, sempre insieme e innamorati. Adesso però qualcosa si è rotto, della serie “c’eravamo tanto amati”. Loro sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Il loro amore lo si respirava già all’isola delle tentazioni, dove uscirono insieme più forti e uniti che mai. Si è parlato di matrimonio, mettere su famiglia.

Dopo circa 6 anni insieme la relazione è finita. Nessuno dei due ne ha mai parlato apertamente, anche se adesso Amoruso ha rotto il silenzio raccontando la sua verità, spiazzando. Lorenzo è intervenuto durante una diretta Instagram di Biagio D’Anelli, affrontando la questione svleando diversi retroscena rimasti fino ad ora inediti.

L’ex calciatore ha ripercorso un pò tutta la storia. Lorenzo ha iniziato col parlare della sua condizione emotiva, spiegando come solo adesso si stia riprendendo dopo aver trascorso 5 mesi brutti. È poi passato ad affrontare il clou del discorso, svelando situazioni particolari. Amoruso ha svelato che la sua ex, solo pochi giorni dopo che si erano lasciati, era già con un altro.

“La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava già con un’altra persona“, queste le sue dichiarazioni durante la diretta. Si tratta di affermazioni forti, importanti che hanno sicuramente spiazzato, D’Anelli in primis. Lo sfogo dell’ex calciatore non è poi finito così.

Lorenzo ha svelato i retroscena dietro la rottura, spiegando come alla base della separazione ci sarebbe stata una presunta mancanza di rispetto verso la Nazzaro. “L’arrabbiatura c’è stata, una forte discussione, ma anche lei ne ha dette di cose…“, dunque una forte lite sarebbe avvenuta tra i due portandoli alla rottura definitiva. In chiusura, Amoruso ha invitato l’ex Miss Italia a non parlare più di lui nelle interviste. Al momento Manila tace, chissà se replicherà pubblicamente al suo ex.