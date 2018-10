Loredana Lecciso, presto in tv con un nuovo programma e su Al Bano dice: "Siamo carissimi amici"

Loredana Lecciso, l’ex compagna del cantante pugliese Al Bano Carrisi, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista, dove racconta oltre al suo rinnovato rapporto con l’artista di Cellino San Marco, anche quello con i figli ed i nuovi progetti professionali che l’attendono.

Dopo la tempesta arriva sempre il sereno, questo lo sa bene anche la giornalista pugliese che oggi ha finalmente riacuistato un po’ di pace e serenità, dopo la burrascosa rottura con Al Bano Carrisi. Mesi difficili quelli, durante i quali i due sembravano parlarsi solo a mezzo stampa, con accuse reciproche dettate dalla rabbia del momento.

Loredana Lecciso parla del suo rapporto con l’ex compagno

Uniti per i fgli, ma senza ritorno di fiamma: questo ciò che sta accadendo tra Al Bano e Loredana Lecciso, che hanno finalmente trovato un nuovo equilibrio, necessario anche per il bene dei figli. Nel corso di una recente intervista al settimanale Nuovo la Lecciso racconta il suo nuovo rapporto con l’ex compagno: “Tra me e lui ci sono grandissimo affetto, una grandissima amicizia e un sentimento familiare. Di certo però non siamo più una coppia ma da qualche mese siamo diventati carissimi amici“.

Limate alcune incompatibilità, oggi la Lecciso è molto soddisfatta del risultato ottenuto e non lo cambierebbe per nulla al mondo.Ma come avranno vissuto questo periodo di crisi i figli della coppia? Forte dell’esperienza avuta dopo la rottura con Romina Power, Al Bano e la Lecciso hanno messo al primo posto il benessere dei bambini, che non sono stati coinvolti in una causa legale ma sono stati lasciati liberi di vivere a Cellino San Marco o a Lecce, dove risiede la mamma.

Se da un lato Jasmine e Bido hanno un ottimo rapporto con entrambi i genitori, lo hanno anche con gli altri fratelli, i figli che Al Bano ha avuto dal matrimonio con Romina. Un miracolo se vogliamo, che è merito – secondo la Lecciso solo di Al Bano. La giornalista poi racconta un aneddoto familiare, secondo cui i figli le avrebbero dato il soprannome di “Ansia“, a causa del suo essere sempre così apprensiva.

Sono tante le trasformazioni avvenute nel corso di questi anni in Loredana, che da persona ingenua e vulnerabile, è diventata più saggia e matura. Ma cosa l’aspetta in futuro? Oltre a dedicarsi ai suoi negozi, la giornalista ha già in cantiere il lancio di una nuova linea di creme e profumi che entrerà in commercio a dicembre e sarà chiamata “Lory72“. Ma non è finita qui, perché molto presto potrebbe arrivare anche un programma tutto suo: “Ci sono diversi progetti lavorativi e tra questi un programma in televisione: incrociamo le dita!“.