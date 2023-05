Lo sfogo di Alessandro Gassmann: "Roma è una discarica". Il presidente dell’Ama lo appoggia

La situazione e il degrado di sporcizia e di spazzatura che regna nella capitale sta facendo infuriare tutti i cittadini romani e non solo. Dal suo account Twitter, ad alzare la voce per il degrado a Roma, è Alessandro Gassmann che si sfoga raccogliendo anche il consenso del presidente dell’Ama che chiede spiegazioni in tal senso.

Proprio sul suo account Twitter, il noto attore Alessandro Gassmann scrive questo tweet riguardo la spazzatura nel centro capitolino: “Ci vuole ancora tanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma non sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo”.

Un tweet duro che fa capire quanto la città sia da anni invasa da questa sporcizia con la situazione che va via via peggiorando dove i turisti, sempre secondo le parole dell’attore, sono disgustati, i gabbiani sono presenti sia sui vicoli che nei tavoli dei ristoranti a mangiare briciole e resti. Oltre al tweet, ha anche aggiunto immagini di cestini di spazzatura straripanti.

Da un po’ di tempo, ci sono cestelli di piccole dimensioni o ad anelli con la busta a vista che sono un chiaro invito per i gabbiani o colombi che li beccano e spargono i resti ovunque. Propone anche una soluzione con cestelli che andrebbero differenziati e posta una foto che sicuramente aiuterebbe la città evitando questo scempio.

A tal proposito, interviene anche il presidente dell’Ama spa, l’azienda che nella capitale si occupa dei rifiuti e appoggia quanto affermato dall’attore adirandosi contro l’ex giunta Raggi. Ritiene che i cestini getta rifiuti non vadano bene soprattutto nel centro storico di una città come roma, presa d’assalto dai turisti di tutto il mondo.

Daniele Pace, il presidente, afferma che si sta già provvedendo a sostituire i cestini, in accordo anche con Gualtieri, sindaco della capitale. Vorrebbe acquistarne almeno 10 mila nuovi e maggiormente capienti. Conclude con: “Tengo a ribadire l’impegno quotidiano dell’attuale Ama per assicurare ovunque i servizi di igiene urbana e confermo l’assoluta comunanza di intenti da parte nostra nel cercare di fare sempre meglio, pur nelle complesse problematiche che abbiamo ereditato dal passato”.