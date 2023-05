L’Isola dei Famosi, ex naufraga attacca Cecchi Paone: "È una persona orrenda"

La notizia è ormai ufficiale: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato “L’isola dei famosi”. Dopo aver “minacciato” di farlo durante la scorsa diretta, la coppia si è realmente ritirata dal gioco. Anche se attualmente i motivi restano ignoti, sicuramente se ne parlerà durante la prossima diretta. La notizia del momento, legata al reality, è senza dubbio questa, ma ce stato anche chi ha attaccato Cecchi Paone.

Marina La Rosa, ex gieffina e ex naufraga è tornata a parlare dei concorrenti de “L’isola dei famosi”, scagliandosi ancora una volta contro Alessandro. Marina, già qualche giorno fa, attraverso un post Twitter, aveva espresso la propria opinione sul reality e in particolare su tre naufraghi. L’ex gieffina, questa volta attraverso un post pubblicato su Instagram, ha detto nuovamente la sua.

È apparsa una foto che la ritrae durante la sua esperienza in Honduras, corredata da una lunga didascalia dove attacca i naufraghi. Le parole di Marina hanno colpito ancora e, anche questa volta, uno dei suoi bersagli è stato Cecchi Paone. La Rosa, dopo aver dichiarato che il giornalista sa farsi notare solo per le sue proteste, questa volta lo ha definito una persona orrenda.

“Trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano io invece lo dico“, queste le sue parole, dure e decise. Marina se da un lato si è scagliata contro i concorrenti, dall’altro ha elogiato il programma. È tornata a parlare di Nathalie Caldonazzo, cercando di correggere il tiro. Difatti l’ex gieffina, nel suo post su Twitter, aveva criticato l’eccessiva magrezza della Caldonazzo.

A sto giro ne ha parlato bene, tornando proprio sull’argomento: “Nathalie bellissima e magrissima.. perché è vero, lì non si mangia nulla e anch’io alla fine dei tre mesi pesavo 46 chili ed ero secca e brutta“. Se chi come la Caldonazzo non può difendersi perché impegnata in Honduras, chi potrà sicuramente farlo sarà Cecchi Paone adesso che ha lasciato il reality. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi.