L’isola dei famosi, Cristina Scuccia e il messaggio d’amore per la sua fidanzata

Per Cristina Scuccia, qualunque sia la sua posizione finale, l’avventura vissuta a “L’isola dei famosi” può ritenersi più che positiva. Infatti l’ex vincitrice di “The Voice of Italy” ha potuto approfittare delle telecamere di Canale 5 per far conoscere al pubblico da casa il lato un po’ più privato di se.

Di sicuro la notizia che ha fatto più chiacchierare sui social è legata alla fidanzata di Cristina Scuccia. Di lei non si sa praticamente nulla, oltre al fatto che vive a Madrid e di averla conosciuto proprio lì mentre cercava di dare un senso alla sua carriera musicale.

Proprio al ridosso della semifinale, Cristina Scuccia si è lasciata andare ad un messaggio dolce alla sua fidanzata nel confessionale: “Spero tu abbia smesso di piangere perché l’ultima volta non ci siamo lasciati benissimo, però, ecco, io sono arrivata quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l’ora di vederti. Io sono molto dura, ad esempio, anche per dire ‘ti voglio bene’, ci metto tanto tempo e quindi se mi sono dichiarata è perché l’ho sentito davvero”.

Che il rapporto tra Cristina e questa ragazza sia molto importante pare una cosa certa. Nei giorni scorsi infatti la cantante aveva parlato a cuore aperto con Pamela Camassa della seguente relazione: “Un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo ritrovati. Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante ma dentro è un cucciolo, porta una maschera, un modo per sopravvivere in questo mondo”.

Quasi sicuramente Cristina sarà la protagonista di questa diretta poiché, oltre alla dichiarazione d’amore fatto alla sua fidanzata, ha avuto anche un litigio piuttosto pesante con Helena Prestes ove sicuramente Ilary Blasi cercherà di indagare.